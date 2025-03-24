Забруднення річки у селі Вовчинець: результати дослідження екоінспекції

4 березня 2025 року річка у Вовчинці почервоніла, ймовірно через забруднення органічними речовинами, зокрема побутовими стоками.

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Про це у коментарі Суспільному розповів начальник відділу водних ресурсів Державної екоінспекції Карпатського округу Віктор Данилик.

З його слів, працівники екоінспекції брали проби води у потічку 5 березня. На той момент водойма вже мала звичайне забарвлення.

За результатами дослідження, виявили перевищення гранично допустимих концентрацій вмісту забруднювальних речовин за такими показниками:

хімічне споживання кисню в 1,4 раза;

біологічне споживання кисню у 3,13 раза;

амонію в 1,32 раза.

“Потічок забруднений органічними сполуками. Ймовірно, якісь господарсько-побутові стоки туди потрапляють. Ми можемо тільки здогадуватися, чому вода була червоного кольору. Могли помити якусь місткість від друкарні й скинути це у господарсько-побутові стоки, якийсь барвник. Причини й хто це робить повинна встановити поліція”, — сказав Віктор Данилик.

Він додав, що від Держекоінспекції Карпатського округу направили матеріали щодо цього до поліції області.

Зі слів керівника сектору комунікації поліції в області Андрія Яцківа, факт забруднення потічка у селі Вовчинець зареєстрували. Наразі відібрали зразки води на дослідження та проводять перевірки.