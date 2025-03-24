Івано-франківські лікарі врятували чоловіка від 17 епілептичних нападів за день

54-річний івано-франківець потрапив до обласної лікарні з серією епілептичних нападів. У пацієнта діагностували симптоматичну епілепсію на тлі розсіяного склерозу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує Правда з посиланням на КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради.

В ОКЛ допомагають пацієнтові з епілептичними нападами на фоні розсіяного склерозу. До лікарні 54-річного івано-франківця Віктора доправила швидка.

«У пацієнта була серія епінападів, 17 за день», – розповідає завідувачка неврологічного відділення Анна Сорохман. «Я зранку прокинувся, спустився з другого поверху. Я завжди снідаю: люблю сир зі сметаною, каву. Я все це зробив – а далі не пам’ятаю… Я вже тут себе пам’ятаю, в реанімації», – пригадує чоловік.

Стан пацієнта вдалося стабілізувати, і тепер лікарі підбирають йому протиепілептичну терапію. Під час обстеження виявилось, що Віктор страждає на симптоматичну епілепсію на фоні розсіяного склерозу з атрофією мозку та численними вогнищами ураження. Захворювання досягло стадії вторинно-прогресуючого перебігу.

Перші симптоми пацієнт відчув близько 12 років тому. Тоді хвороба проявилася порушенням зору, координації та руховими розладами.

«Щоб відійти від цього, не думати про хвороби», 10 років тому чоловік розпочав зводити будинок, й тепер, разом з дочкою, мешкає у великій двоповерховій будівлі. За фахом він – адвокат, керував юридичним відділом у великій компанії. Звик до активного способу життя. Однак через обмеження, пов’язані із захворюванням, він змушений був поступово відмовлятися від звичних занять, зокрема від роботи адвокатом.

Пацієнт скаржиться на постійне затерпання ніг, коли вони “наче онімілі після сну”.

«Я ходжу, я привик до цього, – каже. – Мене лякає те, що вже переходить на руки потроху. Боюся, щоб не пішло далі. Я не хочу сидіти в кріслі».

Також погіршилася короткострокова пам’ять. Чоловік розмірковує про можливі причини загострення його стану. Згадує, що кілька років тому пережив сильний стрес, пов’язаний із родиною.

Лікування Віктора передбачає прийом протиепілептичних препаратів та контроль розсіяного склерозу.

“Зараз ремісія по розсіяному склерозу, він стабільний, не потребує гормонотерапії», – каже лікарка.

Цьому пацієнту лікарі рекомендують хворобо-модифікуючу терапію, яка має змінити прогноз хвороби та буде стримувати подальше прогресування захворювання.