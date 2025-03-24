У Франківську п’яний водій викликав поліцію

Патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезого водія, позбавленого права керування

Учора патрульні отримали виклик на вулицю Стуса з приводу пошкодження автомобіля Volkswagen. Прибувши на вказану адресу інспектори побачили заявника, який припарковував авто та говорив про те що хтось пошкодив його.

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Спілкуючись з 23-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 1.94 проміле алкоголю.

До того ж, чоловік позбавлений права керування транспортним засобом.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.