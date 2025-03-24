Франківська студентка стала переможницею Міжнародного конкурсу імені Т. Шевченка

Студентка першого курсу Фахового коледжу Університету Короля Данила Софія Савчук посіла перше місце у фінальному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, інформує Правда.іф.

Днями на базі Фахового коледжу Університету Короля Данила відбувся фінальний тур ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, на якому Софія гідно представила нашу область. Творче завдання, яке полягало в написанні концепції для створення відеоконтенту за творчістю Кобзаря, вимагало не лише знання творчості Тараса Григоровича, а й уміння аналізувати, творчо викласти думки щодо непростої проблеми.

«У цей надскладний для українців час Конкурс імені Тараса Шевченка об’єднує талановиту молодь, яка шанує українське слово та літературну спадщину України. Тому перемога на такому рівні є гордістю для нашого коледжу та всієї студентської спільноти. Ми щиро вітаємо Софію з цим досягненням і бажаємо, щоб ця перемога надихнула студентку та стала початком нових значних успіхів», – зазначає викладачка української літератури Іванна Волосянко.