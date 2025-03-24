“Звитяга Нескорених”: прикарпатські поліцейські вибороли призові місця у Всеукраїнських спортивних змаганнях

Цими вихідними у місті Городенка пройшов «Командний кубок України серед ветеранів-стронгменів – Звитяга Нескорених». Захід об’єднав ветеранів війни, військовослужбовців та представників силових структур з усієї країни, які продемонстрували свою силу, витривалість і командний дух.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Загалом участь у заході взяли 100 учасників з 30 команд. Вони змагалися в адаптивних видах спорту: веслування на тренажері, стронг та інвастронг. Головним суддею змагань був чемпіон світу зі стронгмену та почесний президент «Федерації стронгмену України» Василь Вірастюк.

За результатами змагань команда Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області посіла 1 місце у командній естафеті «Стронгмен» та 3 місце у «Веслування на тренажері».

Спортивний захід організований за ініціативи Федерації стронгменів України спільно з Міністерством у справах ветеранів України та Західним Хабом МХП у межах програми підтримки військових та ветеранів «МХП Поруч».