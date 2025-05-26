“Нарешті сказали, що він — татко”. Рідні — про повернення з полону військового Марʼяна Бурдака з Прикарпаття

24 травня 2025 року з російського полону в Україну повернувся військовослужбовець 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Марʼян Бурдак. Чоловік родом — із села Потік Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла матір військовослужбовця Катерина Бурдак.

За її словами, як тільки син потрапив у полон, одразу ж зателефонував дружині, щоб сказати їй про це. Відтоді звʼязку з ним не було. 24 травня в обід родина почула його голос.

“Дали йому телефон, він вже був в Україні й сказав: “Я вже вдома, я вже в Україні, я вже вдома, мамо”. Ой, в очах потемніло. Я не знала, що маю робити, за що вчепитися. Бігом у кухню, сіла на диван, кажу: “Боже, Матінко Божа, дякую, що ти його відпустила і зберегла”, — ділиться першими враженнями матір військовослужбовця Катерина Бурдак.

Буде перша зустріч з донькою

Дружина воїна Ірина Бурдак розповідає, що у жовтні 2023 року в них народилася донечка Уляна. 24 травня у телефонній розмові чоловік вперше почув, що став батьком.

“Нарешті ми сказали, що він — татко. Він одразу був дуже шокований”, — говорить дружина бійця.

Катерина Бурдак додає:

“Донечці — рік і сім місяців. Вона його не бачила, мій син її теж не бачив. То буде перша зустріч, коли він приїде”.

Рідні чекали Марʼяна Бурдака два роки, три місяці й 19 днів.

“Я перед тим обміном “1000 на 1000″ дуже розчарувалася, бо у перший день його не було. І вже якби й не чекалося, але в душі надія горить до останнього. Але коли мені подзвонили й сказали, що зі мною чоловік хоче говорити, я ще не могла повірити, емоцій купа, навіть не можу передати. Дуже рада, що Мар’ян додому повернувся. Радіємо, що він живий і вже вдома”, — розповідає дружина військовослужбовця Ірина Бурдак.

Нагадаємо, у межах обміну “1000 на 1000” 23 травня 2025 року в Україну з російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців з Івано-Франківщини — Ігор Гуменяк, Омелян Кабан, Володимир Козар, Василь Косован, Петро Марцінко. 24 травня — восьмеро воїнів: Руслан Букатюк, В’ячеслав Гнідь, Мар’ян Бурдак, Степан Влах, Михайло Запольський, Іван Копильців, Андрій Катрінець та Володимир Кіт.