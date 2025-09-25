Ні, Трамп не підтримує Україну – він просто вмиває руки. Світові ЗМІ про події в Нью-Йорку

Коли ейфорія від оптимістичних заяв Трампа минула… Пише Главком.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

23 вересня пізно ввечері у Нью-Йорку розпочалась 80-та сесія Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Низка заходів у межах сесії триває з 21 по 26 вересня. Захід відвідав президент України Володимир Зеленський, який також у Нью-Йорку зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

Зеленський вже традиційно назвав зустріч з Трампом «дуже хорошою» і зауважив, що вона була «найбільш наповненою» з усіх їхніх попередніх розмов. Український лідер також виступив на Генасамблеї, де закликав до єднання та до того, щоб НАТО давало якомога більше зброї Україні. «Навіть наявність друзів не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки – друзі і зброя… Зупинити цю війну зараз – значно дешевше, ніж будувати потім бункери для усієї критичної інфраструктури», – зазначив глава держави.

Сенсаційними видалися заяви, проголошені Дональдом Трампом 23-23 вересня. Стосувалися вони війни РФ в Україні. Господар Білого дому щедро сипав приємними «українському вуху» прогнозами «Україна може повернути всі окуповані Росією землі», «справи Росії з воєнною економікою кепські». Він також назвав РФ «паперовим тигром» і справедливо зауважив, що Росія вже понад три роки веде війну, яку при її писі можна було б закінчити за два тижні, і це виставляє її слабкою.

Зеленський вже знає, як догодити Трампу: кожну їхню зустріч називає «дуже хорошою»

фото: Whitehouse

Перше враження від такого розвороту Трампа для українців було приємним: Трамп нарешті і Україну максимально підтримає, і підставить плече європейським партнерам, які вже відчули дронову загрозу. Російські пропагандисти також бурхливо відреагували на заяви Трампа. Так, заступник голови російського РНБО Дмитро Медведєв розродився великим дописом з образами на адресу українського та європейських лідерів, а також дорікнув Трампу частою зміною позицій, а також написав, що той живе, мовляв, в альтернативній реальності.

Допис Медведєва був першим свідченням того, що свіжі заяви Трампа, дошкульно вдарили по самолюбству кремлівської челяді. Відреагувала на такі новини з Америки і Московська біржа, там різко обвалилися котирування. Далі послідували конкретні рішення: Кремль терміново відправив свого міністра закордонних справ Лаврова на зустріч з командою Трампа – переконувати у слабкості України, а не Росії. Ця зустріч вже відбулася в закритому режимі. Речник Путіна Пєсков також заявив, що це Україна відмовляється від мирних перемовин, бо «її позиції погіршуються».

Проте, коли ейфорія від заяв Трампа минула, зарубіжні ЗМІ взялися аналізувати ситуацію детальніше і виявили: користі України від зміни риторики президента США буде мало.

«Війна в Україні: Трамп умиває руки»

«Те, що на перший погляд може здатися приголомшливим розворотом, насправді може бути поганою новиною для Володимира Зеленського»

cкріншот The Telegraph

The Telegraph випустила матеріал під заголовком: «Війна в Україні: Трамп умиває руки». Оглядач Роб Кріллі наголошує: не схоже, щоб Трамп втомився від поведінки Путіна. «Замість того, щоб пообіцяти нову підтримку Україні чи посилити дії проти Росії, Трамп, схоже, передає все на розсуд Європи та НАТО. Немає жодних натяків на додаткову підтримку України чи на те, що він ще більше каратиме Москву. Його єдине зобов’язання – продовжувати продавати зброю союзникам. Навряд чи це щось змінить. Після того, як Трамп поставив на карту свою репутацію, коли запросив Путіна на переговори на Аляску, і поставив себе в центр переговорів, він засвоїв складний урок: закінчити війну важко. Звучить так, ніби з нього, можливо, досить», – підкреслює автор статті.

«Зміна курсу Трампа може дати йому можливість дистанціюватися від конфлікту, який він колись обіцяв вирішити за кілька днів»

«Як Путін відреагує на зміну позиції Трампа?»

cкріншот The New York Times

Зміна позиції Трампа невдовзі після зустрічі в Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським стала приголомшливим поворотом, пише The New York Times. Видання зазначає, що Трамп не навів жодних пояснень такого повороту, хоча кілька європейських чиновників підозрювали, що, дистанціюючись від війни, президент США знімає з себе відповідальність за конфлікт, який він колись обіцяв вирішити за кілька днів чи тижнів.

«Одна з багатьох загадок зараз — як Путін відреагує на зміну позиції Трампа? Після зустрічі на Алясці Пунін розрахував, що Трамп не бажає продовжувати конфлікт і не зацікавлений у тому, щоб жертвувати ще мільярди на українську справу чи дозволяти американським солдатам приєднуватися до миротворчих сил НАТО. Тож він може знайти розраду у відступі Трампа, навіть якщо американський президент зрештою висловлює певну підтримку Україні. Або ж Путін може вирішити посилити свої атаки та погрози, розраховуючи, що час і більший людський ресурс зіграють на руку Росії», – пише The New York Times.

«Президент США зробив щонайменше п’ять хибних заяв»

Фактчек від The Guardian

cкріншот The Guardian

The Guardian звернула увагу не лише на слова Трампа про Україну та Росію, а й загалом на усі його заяви, що пролунали на ООН: і про зміну клімату, і про імміграцію. Журналісти виявили: Трамп зробив щонайменше п’ять хибних заяв. Видання у фактчеку пояснило, що не так з переконаннями Трампа. Зокрема в даних про купівлю Європою російських енергоносіїв, власний внесок у залагодження війн та зміни клімату.

• Що сказав Трамп: «Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту та газ у Росії».

Факти: Твердження, що європейські країни, більшість з яких мають обмежені нафтові ресурси, продовжують купувати нафту та газ у Росії, попри вторгнення в Україну, є спрощеним і значною мірою неточним. ЄС все ще купує деякі з цих ресурсів у Москви, але у значно менших обсягах порівняно з періодом до 2022 року, відколи блок заборонив імпорт більшої частини російської нафти.

Більш того, серед країн, які продовжують споживати російську нафту, є Угорщина, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан є відомим шанувальником Трампа. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто цього тижня підтвердив, що країна продовжуватиме мати справу з росіянами. Словаччина, чий прем’єр-міністр-популіст Роберт Фіцо також підтвердив, що отримує російську нафту та газ трубопроводами.

ЄС заборонив імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морем, і планує поступово припинити імпорт енергоносіїв з Росії до 2027 року.

• Що сказав Трамп: «ООН має такий величезний потенціал. Я завжди це казав. Здається, що все, що вони роблять, це пишуть дуже різко сформульовані листи, а потім ніколи не виконують їх. Це порожні слова, а порожні слова не вирішують війну. Єдине, що вирішує війну та війни, – це дії». Тут же президент США вкотре повторив свою заяву про «кінець семи війн», який він прискорив.

Факти: ООН успішно вирішила численні конфлікти з моменту свого заснування в 1945 році та виконала численні миротворчі місії.

Аналітики оцінили заяву президента про те, що він «припинив» кілька війн, як вкрай проблематичну. Наприклад, хоча припинення вогню, досягнуте за участю США та Катару, поклало край 12 дням бойових дій між Ізраїлем та Іраном у червні, це сталося після драматичного рішення Трампа бомбардувати іранські об’єкти зі збагачення урану в Фордо, Натанзі та Ісфахані, хоча раніше він обіцяв вирішити все шляхом переговорів. Кілька аналітиків публічно сумніваються у приборканні ядерних амбіцій Ірану та попереджають, що конфлікт може знову спалахнути.

Втручання Білого дому дійсно припинило спалахи бойових дій в інших глобальних гарячих точках – наприклад, між Індією та Пакистаном через Кашмір або Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах. Але ці угоди в багатьох аспектах виглядають нестійкими, тимчасовими або нератифікованими. Тим часом передвиборчі обіцянки Трампа покласти край війні між Росією та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, залишаються невиконаними.

• Що сказав Трамп: «Зміни клімату за запровадження відновлювальної енергетики – це найбільша афера, будь-коли реалізована у світі. Усі ці прогнози, зроблені Організацією Об’єднаних Націй та багатьма іншими, часто з недоброзичливих причин, були помилковими».

Факти: Існує широкий науковий консенсус щодо того, що Земля нагрівається з початку промислової революції. Від 90-100% вчених погоджуються, що діяльність людини спричиняє зміну клімату.

Продукти відновлюваної енергії виявилися ефективними, доступними та сталими. Їх використання має перевагу, сприяючи зменшенню викидів вуглецю, характерного для електростанцій на викопному паливі, які виробляють парникові гази.

«Зміна позиції Трампа щодо України може стати викликом для Путіна»

«Вторгнення Росії у повітряний простір країн НАТО, схоже, є спробою Путіна перевірити ситуацію»

cкріншот АВС

АВС звертає увагу не на промову Трампа на Генасамблеї, а на його діалог з журналістами в кулуарах. Видання наводить розмову:

Репортер: Пане президенте, чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в їхній повітряний простір?

Трамп: Так, вважаю.

…

Репортер: Пане президенте, чи є якісь оновлення щодо ваших переговорів з президентом Путіним, і чи довіряєте ви йому досі?

Трамп: Я дам вам знати приблизно через місяць, добре?

…

Репортер: Чи підтримали б ви союзників з НАТО? Ви сказали, що вважаєте, що вони повинні збивати російські літаки. Чи підтримали б ви їх? Чи допомогли б їм Сполучені Штати якимось чином?

Трамп: Залежить від обставин. Але, знаєте, ми дуже рішуче налаштовані щодо НАТО. НАТО активізувалося… ми дали Україні гроші для боротьби. І вони довели, що вони дуже хоробрі… Це війна, яка триває три з половиною роки. І люди думали, що вона швидко закінчиться, бо Росія — велика військова держава. А Україна, кажу вам, хороші бійці. Треба віддати їм належне. У них багато мужності, багато сміливості.

«Щодо цих двох правителів прослідковується певна закономірність. Після кожної їхньої телефонної розмови чи зустрічі Путін посилює свої напади на Україну. Це ніби російський лідер насміхається зі свого американського колеги», – робить висновок видання.

«Спроби вторгнення Росії у повітряний простір країн НАТО, схоже, є спробою Путіна перевірити ситуацію. Чи мають рацію ті на Волл-стріт, хто називає його TASO — Trump Always Shookens Out (Трамп завжди лякається)? Чи справді Дональд Трамп такий жорсткий, як він любить здаватись? Наразі Трамп і Путін дивляться один одному в очі, і моргає – Трамп», – підсумовує АВС.

«Тирада Трампа про його «правоту в усьому» не дає відповідей на питання світу, який опинився на межі»

«Залишаються питання щодо готовності Трампа дотримуватися основоположного принципу НАТО щодо взаємної самооборони, який Путін обов’язково перевірить»

cкріншот CNN

CNN звертає увагу, що основний час у промові Трампа був присвячений не важливим темам, які справді хвилювали тих, хто прийшов на Генасамблею, а дрібницям, які його дратують. До прикладу:

Трамп довго скаржився, що ескалатор у штаб-квартирі ООН зупинився, коли він на ньому був, і знову згадав стару образу за те, що всесвітня організація відмовилася від його пропозиції відремонтувати стару будівлю Turtle Bay ще за часів його роботи в сфері нерухомості.

Трамп наводив безглузді аргументи щодо зміни клімату, які оголили його рудиментарне розуміння науки. «У нас є кордон, міцний, і у нас є форма, і ця форма не просто йде прямо вгору; ця форма аморфна, коли йдеться про атмосферу», – сказав Трамп. А ще – поскаржився на екологів: «Вони хочуть убити всіх корів».

Трамп зробив свою останню пропозицію щодо Нобелівської премії миру на тлі мантри про те, що він начебто зупинив сім воєн. «Усі кажуть, що я маю отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень», – сказав Трамп. Але «мене хвилює не виграш премій, а порятунок життів».

CNN також зауважує: «Тим часом Британія отримала раптово урок того, чого можна досягти лестощами у Трампа: не дуже багато. Після того, як минулого тижня президенту США влаштували улесливий королівський прийом, Трамп «подякував» за це прем’єр-міністру Кіру Стармеру, розкритикувавши його політику щодо відновлюваної енергетики».

Ба більше, Трамп знову напав на мера Лондона Садіком Ханом. У своїй промові на Генасамблеї президент США, критикуючи імміграцію в Європі, господар Білого дому зробив ремарку: «Мушу сказати, подивіться на Лондон, де у вас жахливий мер, жахливий, жахливий мер, і він так змінився, так змінився».

Хан відреагував на коментарі Трампа: «Ми не збираємося відповідати на його жахливі та фанатичні коментарі. Лондон – найкраще місто світу, безпечніше, ніж великі міста США, і ми раді вітати рекордну кількість громадян США, які переїхали сюди», – зазначив Хан. Мер також констатував: «Трамп – расист, сексист, жінконенавистник і ісламофоб».

Нагадаємо, минулого тижня, повертаючись додому після державного візиту з Великої Британії, Трамп розкритикував Хана, назвавши його «одним із найгірших мерів у світі» та заявив, що він подбав про те, щоб його не запросили на бенкет, на якому він був присутній у Віндзорі. Водночас джерела, близькі до Хана, повідомили Sky News, що мер Лондона не шукав і не очікував запрошення.

Наталія Сокирчук, «Главком»