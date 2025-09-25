У Франківську презентували ветеранський бізнес. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася презентація успішного ветеранського бізнесу та ярмарок вакансій.

Понад 30 роботодавців області запропонували більше ніж 200 актуальних вакансій, пише Правда.

Ветерани та їхні дружини – переможці програми «Власна справа» – представили власні проєкти, які успішно розвиваються завдяки державній фінансовій підтримці.

Відвідувачі могли отримати консультації від служби зайнятості, рекрутингових та профорієнтаційних офісів, а також від «Ветеран ПРО» щодо державних програм підтримки, соціальних послуг та реабілітації.

Для дітей та молоді організували майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, гончарства, виготовлення кераміки, біжутерії, сирних коників та плетіння маскувальних сіток. Не обійшлося й без смачного частування.

Цього року 99 захисників та членів їхніх сімей отримали гранти на понад 43 млн грн, що дозволить створити 190 нових робочих місць.

ФОТО: Богдан Савлюк