У Франківську презентували ветеранський бізнес. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Франківську презентували ветеранський бізнес. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Олег Мамчур
25/09/2025 18:31
Сьогодні в Івано-Франківську відбулася презентація успішного ветеранського бізнесу та ярмарок вакансій.

Понад 30 роботодавців області запропонували більше ніж 200 актуальних вакансій, пише Правда.

Ветерани та їхні дружини – переможці програми «Власна справа» – представили власні проєкти, які успішно розвиваються завдяки державній фінансовій підтримці.

Відвідувачі могли отримати консультації від служби зайнятості, рекрутингових та профорієнтаційних офісів, а також від «Ветеран ПРО» щодо державних програм підтримки, соціальних послуг та реабілітації.

Для дітей та молоді організували майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, гончарства, виготовлення кераміки, біжутерії, сирних коників та плетіння маскувальних сіток. Не обійшлося й без смачного частування.

Цього року 99 захисників та членів їхніх сімей отримали гранти на понад 43 млн грн, що дозволить створити 190 нових робочих місць.

Дрон на столі під час презентації
Інженер обговорює дрон на виставці в Івано-Франківську.
Ярмарок з психічного здоров'я на вулиці
Люди отримують десерт на вулиці
Люди на ярмарку, купують солодощі
Майстер-клас з бісероплетіння, вишиванка, Україна
Люди на ярмарку вакансій у місті.
Люди за столом на ярмарку вакансій.
Жінка на ярмарку декоративних свічок в пекарні.
Стенд Івано-Франківського центру професійної освіти на ярмарку.
Ярмарок прикрас: кольє, сережки, підвіски, браслети.
Приготування їжі: західна кухня, варення.
Ринок з пасхальними яйцями та людьми, які вибирають.
Дрон DJI Mavic 3 Pro на вишитому полотні.
Люди спілкуються на вуличному інформаційному заході.
Три людини на фоні банера Івано-Франківська.
Деталі автомобільної електропроводки на столі
Люди купують продукти на ярмарку на вулиці.
Приготування піци на вуличній кухні на природі
Двоє чоловіків на вулиці у військових куртках.
Люди вивчають документи на вулиці
Працівники міського центру соціальних служб Івано-Франківська
Люди обговорюють проєкти реконструкції на відкритому повітрі.
Люди спілкуються на форумі з працевлаштування.
Група людей на вуличному заході обговорюють покупки.

ФОТО: Богдан Савлюк

