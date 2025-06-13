Обмежено придатні прикарпатці продовжують уникати ВЛК

У четвер, 12 червня в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП підбили підсумки мобілізації за перше півріччя 2025 року. Під час брифінгу розповіли про мобілізацію та проблеми з проходженням ВЛК.

Про це пише “Галка” з місця події.

У ТЦК зазначили, що наразі близько дві третини осіб, які отримали повістки на Прикарпатті, з’являються до центрів. Водночас значна частина з них — це громадяни з правом на відстрочку або особи з інвалідністю.

Начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ОТЦК та СП, підполковник Роман Словінський, заявив, що основною проблемою залишається ухилення від повісток тих, хто придатний до служби:

“Ті, хто потрібен Збройним силам — люди, придатні за станом здоров’я, — найчастіше уникають повісток. Вони не виходять на вулицю, не ходять у магазини, буквально переховуються”, — сказав Словінський.

Окремо він нагадав, що до 5 червня військовозобов’язані з категорією “обмежено придатний” мали можливість пройти повторне обстеження у ВЛК. Однак значна частина з них цього не зробила: