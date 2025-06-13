Закинуті недобудови БК “Мельник” загрожують життю за здоров’ю франківців

У четвер 12 червня, в місті Івано-Франківську по вулиці Пасічна, на чоловіка впала огорожа біля закинутої будови.

Потерпілого забрали медики “швидкої”.

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Потерпілого з кровотечею доставили до обласної лікарні — повідомили “Галці” у Центрі екстреної медичної допомоги області.

Відомо, що йдеться про огорожу довкола закинутого будівництва, яке належить забудовнику Івану Мельнику. Франківці неодноразово звертались з проханням її прибрати.

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