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Закинуті недобудови БК "Мельник" загрожують життю за здоров'ю франківців
Диван на коліщатках в темній вітальні

Закинуті недобудови БК “Мельник” загрожують життю за здоров’ю франківців

Автор: Ігор Василик
13/06/2025 08:48
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У четвер 12 червня, в місті Івано-Франківську по вулиці Пасічна, на чоловіка впала огорожа біля закинутої будови.

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Потерпілого забрали медики “швидкої”.

Нагадаємо, що Підрядники через суд продовжують стягувати мільйонні борги зі скандального франківського забудовника

Потерпілого з кровотечею доставили до обласної лікарні — повідомили “Галці” у Центрі екстреної медичної допомоги області.

Відомо, що йдеться про огорожу довкола закинутого будівництва, яке належить забудовнику Івану Мельнику. Франківці неодноразово звертались з проханням її прибрати.

Нагадаємо, що Велика Франківська будівельна афера завершилась гучним убивством ВІДЕО