Одна з країн НАТО готується до розгортання військ в Україні в разі перемирʼя

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон вже готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і москвою. Сполучене Королівство готове витратити на це понад 100 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Sky News.

Зокрема, Гілі виступив із лекцією в Лондоні, щоб розповісти про зусилля, які останні півроку докладають Велика Британія і Франція для створення «коаліції добровольців».

Згідно зі його словами, до ініціативи готові долучитися понад 30 країн, що він назвав «Багатонаціональними силами України».

«Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі», – сказав британський міністр оборони.

На запитання про суму на відправку військ Гілі відповів, що вона становитиме «набагато більше» 100 млн фунтів стерлінгів.

Зазначається, що ці сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо росія погодиться припинити повномасштабну війну.

«Що стосується наших Збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні», – додав Гілі.

Британський міністр також попередив про «нову еру загрози» і заявив, що ризик розширення конфлікту в Європі не був таким великим з часів закінчення Другої світової війни.