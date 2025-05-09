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Окупанти втратили за добу 1300 військових та 205 одиниць техніки
Диван на коліщатках в темній вітальні

Окупанти втратили за добу 1300 військових та 205 одиниць техніки

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 07:57
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За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1300 військових та 205 одиниць різної техніки.

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Про це у п’ятницю, 9 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 963270 (+1300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10786 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)
  • артилерійських систем ‒ 27588 (+36)
  • РСЗВ ‒ 1380 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1157 (+1)
  • літаків ‒ 372 (0)
  • гелікоптерів ‒ 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35446 (+39)
  • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47724 (+120)
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (0)