Окупанти втратили за добу 1300 військових та 205 одиниць техніки

За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1300 військових та 205 одиниць різної техніки.

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Про це у п’ятницю, 9 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять: