Окупанти втратили за добу 1300 військових та 205 одиниць техніки

За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1300 військових та 205 одиниць різної техніки.
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Про це у п’ятницю, 9 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 963270 (+1300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10786 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)
- артилерійських систем ‒ 27588 (+36)
- РСЗВ ‒ 1380 (+1)
- засоби ППО ‒ 1157 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35446 (+39)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47724 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 3875 (0)