В Карпатах 9 травня випав сніг. ВІДЕО

Несподіваний снігопад накрив Карпати 9 травня. Зокрема, білий покрив зафіксовано в Яремче, Микуличині та на курорті Буковель.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Попри весняну пору, температура в гірських районах різко знизилася, що й спричинило опади у вигляді снігу, пише Правда.

Синоптики пояснюють це вторгненням холодного атмосферного фронту, що приніс похолодання на захід України.

Тим часом туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.

Тим часом Станом на 08:25 на горі Піп Іван хмарно, туман, видимість обмежена. Вітер східний, північно-східний 10-12 м/с..Температура повітря -7°С.