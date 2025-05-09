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В Карпатах 9 травня випав сніг. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Карпатах 9 травня випав сніг. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 08:18
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Несподіваний снігопад накрив Карпати 9 травня. Зокрема, білий покрив зафіксовано в Яремче, Микуличині та на курорті Буковель.

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Попри весняну пору, температура в гірських районах різко знизилася, що й спричинило опади у вигляді снігу, пише Правда.

Синоптики пояснюють це вторгненням холодного атмосферного фронту, що приніс похолодання на захід України.

Тим часом туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.

Тим часом Станом на 08:25 на горі Піп Іван хмарно, туман, видимість обмежена. Вітер східний, північно-східний 10-12 м/с..Температура повітря -7°С.