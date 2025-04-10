Олена Шуляк розповіла, як отримати до 1,5 млн грн на відновлення власного будинку

У “Дії” з’явився новий компонент “єВідновлення” – грошова компенсація для тих, хто планує відбудувати житло на власній земельній ділянці. Гроші можна витратити на будматеріали, будівельні роботи та розробку документації.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За словами політикині, для отримання компенсації треба зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт через “Дію” або у ЦНАПі, скасувати право власності на знищене житло та отримати кошти у два етапи: спочатку 50%, а після звіту – ще 50%. . У середньому можна розраховувати на 1,5 млн грн компенсації на відбудову будинку на власній ділянці.

Олена Шуляк додала, що цією послугою може скористатися будь-хто, в кого житло зруйноване внаслідок російської агресії. Виняток становлять лише зони, де ведуться активні бойові дії та тимчасово окуповані території. Станом на 2024 рік було зареєстровано понад 5800 заяв на відбудову на власній ділянці. 600 родин вже скористалися такою можливістю та отримали компенсації.

“Будинок можна зруйнувати, але не можна зруйнувати відчуття дому. Саме тому багато людей чекали саме цього рішення – можливості не просто отримати сертифікат на купівлю житла, а повернутися туди, де пройшло їхнє життя. Відбудова на своїй землі – це не просто про квадратні метри. Це про пам’ять, коріння і можливість повернутися додому”, – зазначила очільниця партії “Слуга Народу”.

Олена Шуляк додала, що цей компонент був давно передбачений законодавчою базою, але його реалізація затягнулася через технічні нюанси та брак фінансування. І нарешті держава змогла це вирішити.

“Формуючи законодавчу основу “єВідновлення” в Законі 3410-IX, ми передбачили таку можливість, бо розуміли: багато українців захочуть відродити власний дім саме там, де він був. Для українців почуття рідної землі і дому – це не просто слова. Це історія поколінь, пам’ять, місце сили, яке визначає нас”, – пояснила очільниця “Слуги Народу”.

Олена Шуляк зазначила, що в майбутньому держава планує виплачувати компенсацію за зруйноване житло на окупованій території: “Справедливість має бути однаковою для всіх. Наступний крок – компенсація для людей, чиє житло знищене на тимчасово окупованих територіях. Це не привілей, а право кожного українця. І ми працюємо над тим, щоб це право було реалізоване”.

У партії “Слуга Народу” нагадали, що вже понад 5 тис. родин ВПО отримали компенсацію у вигляді житлових сертифікатів на загальну суму більше 6,5 млрд грн, із них 1580 переселенців придбали нові домівки, решта ще підшуковує варіанти. Це стало можливим завдяки тому, що за ініціативи Президента України Володимира Зеленського були віднайдені додаткові 15 млрд грн для вирішення питання житла для внутрішньо переміщених осіб по програмі “єВідновлення”. Ця підтримка стосується як мінімум 10 тис. українських сімей, в середньому це 30 тис. внутрішньо переміщених осіб.

В партії “Слуга Народу” раніше повідомляли, що громадам надаватимуть гранти в розмірі 60 тисяч доларів на забезпечення соціальними послугами сімей із дітьми, у яких є порушення розвитку, інвалідність, а також на створення дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).