Встановлення брекетів у Львові – клініка Symmetrica

Ідеальна посмішка, без сумніву, є чарівною прикрасою кожної людини. Брекет-системи дозволяють скорегувати практично всі недоліки зубного ряду у будь-якому віці.

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Ефективність корекції залежить від професійності стоматолога-ортодонта, якості брекет-системи та дотримання всіх рекомендацій лікаря.

Якщо ви хочете позбутися недоліків прикусу, щілин між зубами, або інших проблем, встановлення брекетів в Symmetrica буде правильним вибором. Клініка працює з американськими та японськими ортодонтичними конструкціями та сучасним цифровим обладнанням, забезпечує ретельний медичний контроль і гарантує позитивний результат.

Shot of teeth with braces

Коли треба встановити брекети?

Брекет-системи встановлюють не тільки з естетичних міркувань. Прикус значно впливає на формування овалу обличчя, міміку, дикцію. Окрім того, щелепно-лицьовий комплекс взаємодіє з опорно-руховою системою, впливаючи на баланс, поставу та опорно-руховий апарат.

Показаннями до встановлення брекетів є:

дистопія зубів (коли він повернутий або виступає з ряду);

скупченість зубів;

неправильне формування щелепи;

діастема і трема (велика щілина між зубами);

неправильний прикус (мезіальний, перехресний, відкритий, глибокий та ін.)

Якщо ви помітили відхилення від норми у себе, або у своєї дитини, обов’язково необхідно отримати консультацію стоматолога-ортодонта.

Як проходить підготовка до встановлення брекетів?

У клініці Symmetrica процедура встановлення брекетів проходить за європейськими протоколами. Перед фіксацією брекет-системи проводиться належна підготовка:

Огляд і консультація ортодонта. Він оцінює стан зубів і щелеп, розповідає про подальше лікування. Цифрова діагностика. З допомогою сучасного обладнання лікар отримує точну картину зубощелепного апарату, визначає діагноз і складає план лікування. Цифрове обладнання дає можливість точно спрогнозувати результат корекції. Повна санація. Перед встановлення брекет-системи проводиться професійне чищення рота і терапевтичне лікування всіх зубів (якщо це потрібно).

Які брекети можна встановити у Symmetrica?

Клініка працює з високоякісними японськими та американськими самолігуючими брекетами. Це системи з рухомою ортодонтичною дугою, яка закріплюється на зубах фіксаторами та поступово регулює тиск на зуби, зміщуючи їх у потрібне положення.

Як довго треба носити брекети?

Тривалість корекції може бути різною залежно від складності випадку і віку пацієнта. Мінімальний термін складає пів року. В середньому брекети треба носити 1,5 – 3 роки для дорослої людини. Точні дати визначає ортодонт за результатами прогресу.

Встановити якісні та надійні брекет-системи у Львові ви можете в стоматології Symmetrica. Досвідчені ортодонти готові подарувати вам ідеальну посмішку і надати все необхідне для успішної та комфортної корекції прикусу.

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