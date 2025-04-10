Встановлення брекетів у Львові – клініка Symmetrica

Ідеальна посмішка, без сумніву, є чарівною прикрасою кожної людини. Брекет-системи дозволяють скорегувати практично всі недоліки зубного ряду у будь-якому віці.
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Ефективність корекції залежить від професійності стоматолога-ортодонта, якості брекет-системи та дотримання всіх рекомендацій лікаря.
Якщо ви хочете позбутися недоліків прикусу, щілин між зубами, або інших проблем, встановлення брекетів в Symmetrica буде правильним вибором. Клініка працює з американськими та японськими ортодонтичними конструкціями та сучасним цифровим обладнанням, забезпечує ретельний медичний контроль і гарантує позитивний результат.
Коли треба встановити брекети?
Брекет-системи встановлюють не тільки з естетичних міркувань. Прикус значно впливає на формування овалу обличчя, міміку, дикцію. Окрім того, щелепно-лицьовий комплекс взаємодіє з опорно-руховою системою, впливаючи на баланс, поставу та опорно-руховий апарат.
Показаннями до встановлення брекетів є:
- дистопія зубів (коли він повернутий або виступає з ряду);
- скупченість зубів;
- неправильне формування щелепи;
- діастема і трема (велика щілина між зубами);
- неправильний прикус (мезіальний, перехресний, відкритий, глибокий та ін.)
Якщо ви помітили відхилення від норми у себе, або у своєї дитини, обов’язково необхідно отримати консультацію стоматолога-ортодонта.
Як проходить підготовка до встановлення брекетів?
У клініці Symmetrica процедура встановлення брекетів проходить за європейськими протоколами. Перед фіксацією брекет-системи проводиться належна підготовка:
- Огляд і консультація ортодонта. Він оцінює стан зубів і щелеп, розповідає про подальше лікування.
- Цифрова діагностика. З допомогою сучасного обладнання лікар отримує точну картину зубощелепного апарату, визначає діагноз і складає план лікування. Цифрове обладнання дає можливість точно спрогнозувати результат корекції.
- Повна санація. Перед встановлення брекет-системи проводиться професійне чищення рота і терапевтичне лікування всіх зубів (якщо це потрібно).
Які брекети можна встановити у Symmetrica?
Клініка працює з високоякісними японськими та американськими самолігуючими брекетами. Це системи з рухомою ортодонтичною дугою, яка закріплюється на зубах фіксаторами та поступово регулює тиск на зуби, зміщуючи їх у потрібне положення.
Як довго треба носити брекети?
Тривалість корекції може бути різною залежно від складності випадку і віку пацієнта. Мінімальний термін складає пів року. В середньому брекети треба носити 1,5 – 3 роки для дорослої людини. Точні дати визначає ортодонт за результатами прогресу.
Встановити якісні та надійні брекет-системи у Львові ви можете в стоматології Symmetrica. Досвідчені ортодонти готові подарувати вам ідеальну посмішку і надати все необхідне для успішної та комфортної корекції прикусу.
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