Оновлення в системі вищої освіти України. Про що мають знати абітурієнти 2025 року

З першого липня розпочинається вступна кампанія 2025 року, і є низка оновлень, про які повинен знати кожен абітурієнт. Зокрема, цьогоріч змінилися традиційні коди спеціальностей та деякі назви галузей знань. Для вашої зручності фахівці Університету Короля Данила надають пояснення актуальних нововведень.

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Про це інформує Правда.іф.

Відтепер усі галузі знань матимуть шифр, що складається з великої латинської літери та цифри, замість звичних тризначних кодів, які використовувалися раніше.

Наприклад, галузь знань «Право», замість шифру 081, тепер D8 Право, а «Інженерія програмного забезпечення», замість 121, тепер F2. Такі оновлення покликані не лише вдосконалити систему підготовки здобувачів вищої освіти, а й сприяти мобільності українських студентів у міжнародному освітньому просторі. Це нововведення торкнеться як освітніх програм безпосередньо, так і подальших етапів у системі вищої освіти, зокрема звітності, ліцензування та акредитації.

Позначення галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, має такий вигляд: «A» – освіта, «B» – культура, мистецтво та гуманітарні науки, «C» – соціальні науки, журналістика та інформація, «D» – бізнес, адміністрування та право, «E» – природничі науки, математика та статистика, «F» – інформаційні технології, «G» – інженерія, виробництво та будівництво, «H» – сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина, «I» – охорона здоров’я та соціальне забезпечення, «J» – транспорт та послуги, «K» – безпека та оборона.

Перелік структурно і кількісно наближений до переліку галузей Міжнародної стандартної класифікації освіти та є черговим кроком до переходу на єдині статистичні стандарти та системи класифікації для гармонізації державної статистики із такими міжнародними стандартами та рекомендаціями, як міжнародні стандартні системи класифікації ООН.