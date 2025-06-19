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З російського полону звільнили групу важкохворих Захисників. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

З російського полону звільнили групу важкохворих Захисників. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/06/2025 14:56
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Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії “тяжкохворі і поранені” згідно з домовленостями у Стамбулі.

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише Правда.

Більшість із них були в неволі понад три роки, багато хто потрапив у полон під час оборони Маріуполя. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

З російського полону звільнили групу важкохворих Захисників. ФОТО