«Вода, як на Мальдівах»: франківська блогерка Саша Бо показала свій відпочинок. ФОТО

Популярна українська інфлюенсерка Саша Бо насолоджується відпочинком у Туреччині. Вона поділилася враженнями та назвала ТОП локацій, які обов’язково варто побачити у регіоні Фетхіє.

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Саша Бо, одна з найвідоміших українських блогерок, вирушила у подорож до Туреччини та обрала для відпочинку атмосферні Фетхіє й Олюденіз, пише БЛІК.

У своїх дописах вона не лише публікує яскраві фото з бірюзовими водами й краєвидами, а й ділиться особистим списком топових місць, які варто відвідати на цих курортах.

«Фетхіє – це не просто курорт. Це місце, де гори зустрічаються з морем, а кожен день хочеться зберегти у стрічці», – написала інфлюенсерка в своєму Instagram.

Саша Бо виділила шість локацій, які її особливо вразили:

Гора Бабадаг (Babadağ): для тих, хто шукає емоції – параплан або фунікулер на висоту 2000 метрів. Оглядові тераси, ресторан із краєвидом і найвідоміший захід сонця. В хмарну погоду ви будете вище за них. Пляж Олюденіз (Ölüdeniz Beach): знаменита бірюзова вода, що вражає чистотою та відтінками. Фото з цієї локації не потребують жодного фільтру – настільки ідеальний колір моря. «Вода, як на Мальдівах», – зазначила Саша Бо у своєму дописі. Долина метеликів (Butterfly Valley): дика бухта, куди можна дістатися тільки човном або гірською стежкою. Місце магічне – тут мешкають сотні видів метеликів, а природа залишилася майже недоторканою. Старе місто Фетхіє (Paspatur): вузенькі вулички з ліхтариками, турецькі солодощі, кальяни та вечірня атмосфера, що зачаровує. Ідеально для прогулянок у вечірній час. Гробниці Амінтаса: стародавні скельні поховання лікійців – не тільки цікава історична пам’ятка, а й чудова точка для фото на світанку. Прогулянка на яхті: особливо Саша радить швартуватись біля Yacht Classic Hotel – звідси можна зробити розкішні світлини й насолодитися смачним обідом із видом на море.

Блогерка-мільйонниця радить планувати активності вранці або після 17:00 – саме в ці години менше туристів, комфортніше за температурою та ідеальне м’яке світло для зйомок.