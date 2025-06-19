28-річний мешканець Богородчанської громади організував незаконну торгівлю бурштином

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо організатора злочинної групи, яка займалася незаконними операціями з бурштином.

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Обвинувачення висунуто за фактом незаконного збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення та переробки бурштину, законність походження якого не підтверджувалася відповідними документами, згідно з частиною 3 статті 28 частини 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України, пише Правда.

Спеціалізована екологічна прокуратура Івано-Франківської обласної прокуратури вже направила до судової інстанції обвинувальний акт по завершеному кримінальному провадженню.

Слідство встановило, що організатором злочинного угруповання виступав 28-річний житель Богородчанської територіальної громади. До участі у протиправній діяльності він залучив двох односельців 2000 та 1974 років народження, які стали його спільниками у нелегальному бізнесі.

В ході детального розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений разом із двома учасниками групи протягом періоду з січня 2024 року по лютий 2025 року організував комерційну діяльність, пов’язану з коштовним каменем бурштином. Учасники злочинної групи здійснювали незаконне скуповування цього мінералу, відомого як “сонячний камінь”, на території інших областей України, а потім транспортували його до Прикарпатського регіону.

На Прикарпатті злочинці проводили обробку придбаного сировинного бурштину та займалися подальшою реалізацією готових виробів. Схема збуту включала відправлення готової продукції за допомогою логістичних компаній, причому вироби з бурштину маскувалися серед звичайних побутових речей для приховування справжнього характеру вантажу.

Крім того, учасники угруповання здійснювали продаж бурштинових виробів оптовим покупцям безпосередньо на сувенірних ринках регіону. Отримані від реалізації продукції кошти організатор розподіляв між усіма учасниками злочинної схеми, а також використовував частину прибутків для розширення та розвитку нелегального бізнесу.

Під час проведення санкціонованого обшуку в облаштованій кустарній майстерні, розташованій на території домоволодіння підозрюваного, співробітники правоохоронних органів виявили та вилучили значну кількість матеріальних доказів. Зокрема, було конфісковано понад 70 кілограмів необробленого бурштину-сировини та 53 кілограми готових виробів з цього коштовного каменю.

На поточний момент досудове розслідування стосовно організатора злочинного угруповання повністю завершено всіма необхідними слідчими діями. Обвинувальний акт з усіма зібраними доказами та матеріалами справи вже скеровано до відповідної судової інстанції для розгляду по суті.

Згідно з санкціями статті Кримінального кодексу України, за якою кваліфіковано дії обвинуваченого, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Остаточне рішення щодо міри покарання буде прийнято судом після розгляду всіх обставин справи та наданих доказів.