20 червня 2025 року у Калуші попрощаються з ветераном війни Орестом Щербієм. Він помер 19 червня.

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Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Орест Щербій народився 1971 року. У березні 2022 чоловік долучився до лав Збройних сил України.

“Служив у штурмових військах, був двічі поранений у 2023 році. Після тривалого лікування та реабілітації солдат повернувся додому. Через травму мав серйозну проблему з ногою” — йдеться у дописі.

19 червня о 14:00 скорботний кортеж з тілом ветерана вирушить з Калуської лікарні до собору Святих землі української.

Цього дня о 18:00 у церкві відбудеться парастас за Орестом Щербієм. 20 червня о 13:00 почнеться чин похорону. Поховають ветерана на міському кладовищі у Калуші.