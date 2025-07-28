“Остання крапля” для Зеленського: детективи НАБУ обшукували будинок ексзаступника голови ОП Шурми в Німеччині

В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Пише УП.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Як стверджують співрозмовники УП серед народних депутатів, вранці 15 липня Шурма подзвонив одному з високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон”.

Деталі: Зазначається, що це відбулося майже одразу після того, як вщух скандал довкола найбільш високопосадового члена Кабінету міністрів, якого НАБУ і САП “запідозрили” в корупції, – Олексія Чернишова.

За інформацією “Української правди”, обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у “неефективності” і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.

“Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні”, – йдеться у статті.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, обидва брати Шурми (Ростислав та його брат Олег, який був фігурантом розслідування редакції Бігус.Інфо про те, що держава платила за електроенергію його сонячним станціям, які перебувають на окупованій території. Через місяць після публікації Бігус.Інфо стало відомо, що НАБУ розслідує держвиплати окупованим станціям з орбіти Шурми, – ред.) нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну.

Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Таку ж причину для перетину кордону після народження 3-ї дитини отримав і його брат Олег.

За даними джерел УП Ростислав Шурма відвідував українську конференцію з відновлення в Римі 10–11 липня.

Нагадаємо Законопроєкт про незалежність НАБУ і САП має бути ухвалений невідкладно: Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн