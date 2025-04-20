Освітні заклади Івано-Франківської області залучають цифрові інструменти для розвитку інфраструктури

Одним із таких є державна система DREAM, яка дає змогу громадам отримувати фінансування на освітні проєкти за прозорими критеріями.
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Про це в інтерв’ю Фіртці розповів директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович.
З його слів, хоча DREAM не є виключно освітньою ініціативою — її впроваджує Міністерство розвитку громад та територій України — саме в освіті система демонструє помітні результати.
Суть роботи DREAM полягає в тому, що частина державних субвенцій розподіляється не через обласні департаменти чи напряму школам, а через цифрову платформу.
Громади самостійно вносять дані про свої проєкти: кількість учнів, наявну інфраструктуру, проєктно-кошторисну документацію тощо. За кожним показником система нараховує бали, формуючи загальний рейтинг.
«Я вважаю, що це прозоро та правильно, тому що громада сама бачить, що їй потрібно, і працює над цим», — каже Віктор Кімакович.
У рейтингу враховується і готовність до співфінансування. Наприклад, обов’язковий мінімум — 10% від вартості проєкту.
«Якщо ж громада готова інвестувати додатково, наприклад ще 5%, — вона отримує більше балів і підіймається в рейтингу, а отже — має вищі шанси на державне фінансування. Система DREAM — це один із прикладів того, як цифрова трансформація може зробити управлінські рішення у сфері освіти більш зваженими та справедливими», — підкреслює головний освітянин області.