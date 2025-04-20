У Києві презентували туристичну стратегію Космацької громади

У столиці відбулася фінальна подія ініціативи “Конструктор туристичних стратегій”, в межах якої Космацька громада презентувала власну туристичну стратегію. Захід об’єднав представників держави, громад, бізнесу та міжнародних партнерів.

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Прикарпаття на заході представили директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Олександр Зрайко та Космацький сільський голова Дмитро Мохначук.

На заході презентували туристичні стратегії п’яти пілотних громад – Ірпеня, Космача, Вилкового, Острога та Решетилівки

Дмитро Мохначук презентував стратегію розвитку туризму своєї громади. Подія стала завершальним етапом серії регіональних воркшопів.

У рамках заходу відбулася панельна дискусія та стратегічна сесія зі створення загальнонаціональної стратегії туризму на 2025–2030 роки.

Довідково. Ініціатива “Конструктор туристичних стратегій” реалізується Міністерством розвитку громад та територій України у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні та за підтримки уряду Японії. Упродовж 2024–2025 років по всій країні відбулася серія навчальних воркшопів для громад з розробки туристичних стратегій.