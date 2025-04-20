У Києві презентували туристичну стратегію Космацької громади

У столиці відбулася фінальна подія ініціативи “Конструктор туристичних стратегій”, в межах якої Космацька громада презентувала власну туристичну стратегію. Захід об’єднав представників держави, громад, бізнесу та міжнародних партнерів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Прикарпаття на заході представили директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Олександр Зрайко та Космацький сільський голова Дмитро Мохначук.
На заході презентували туристичні стратегії п’яти пілотних громад – Ірпеня, Космача, Вилкового, Острога та Решетилівки
Дмитро Мохначук презентував стратегію розвитку туризму своєї громади. Подія стала завершальним етапом серії регіональних воркшопів.
У рамках заходу відбулася панельна дискусія та стратегічна сесія зі створення загальнонаціональної стратегії туризму на 2025–2030 роки.
Довідково. Ініціатива “Конструктор туристичних стратегій” реалізується Міністерством розвитку громад та територій України у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні та за підтримки уряду Японії. Упродовж 2024–2025 років по всій країні відбулася серія навчальних воркшопів для громад з розробки туристичних стратегій.