ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейський автомобіль з увімкненими мигалками
Диван на коліщатках в темній вітальні

Передав кермо 16-річному синові: поліція оштрафувала прикарпатця

Автор: Оксана Марушкевич
11/04/2025 19:14
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Учора в Івано-франківську на вулиці Незалежності патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області.

За кермом патрульні виявили 16-річного хлопця, а поруч, на пасажирському сидінні, перебував його батько. Чоловік повідомив, що передав кермо синові.

На неповнолітнього водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає права керування) та за ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора), а на батька — за ст. 126 (Передача права керування транспортним засобом особі, яка немає такого права) КУпАП.