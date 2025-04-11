З Івано-Франківщини видворили трьох гастарбайтерів з Індії

Міграційна служба Івано-Франківської області зобов’язала виїхати з України трьох гастарбайтерів з Індії.

Пише Правда.іф з посиланням на Міграційну службу Івано-Франківської області

Як відомо, іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців. У дозволі на застосування праці зазначається період дії контракту між роботодавцем та іноземним громадянином. На підставі цього гастарбайтер має звернутися до міграційної служби щодо оформлення посвідки на тимчасове перебування в Україні. Якщо не дотриматися визначених законодавством правил, то неприємних наслідків не уникнути.

До прикладу, доля трьох громадян Республіки Індії. Позавчора вони змушені були покинути територію України, так і не реалізувавши можливість заробітку на одному з промислових підприємств області. Молоді люди віком 22-25 років на законних підставах прибули в Україну у вересні минулого року і заздалегідь знали про місце та характер праці. На жаль, оформивши дозволи на роботу, не спромоглися звернутися до міграційної служби за оформленням документів для легального перебування. Тим часом термін дії візи закінчився, відтак індійці опинилися у статусі осіб, які порушили міграційне законодавство і зобов’язані повернутися з України. Сплативши штрафні санкції, іноземці виїхали через українсько-молдовський кордон. З виїздом не зволікали, оскільки мали дотриматися 5-денного терміну для транзитного перебування на території Молдови.

За інформацією відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства УДМС в Івано-Франківській області, станом на 1 квітня 2025 року оформлено 163 посвідки на тимчасове проживання іноземних громадян, які отримали дозвіл на працю на території Прикарпаття.