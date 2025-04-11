Борчиня з Прикарпаття Оксана Лівач вдруге стала чемпіонкою Європи

Прикарпатська борчиня Оксана Лівач – вдруге чемпіонка Європи. У фіналі вагової категорії до 50 кг спортсменка здобула впевнену перемогу з рахунком 8:0.
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Пише Правда.іф з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України
Чемпіонат Європи з вільної боротьби 2025 року проходить у Братиславі (Словаччина) та об’єднав найсильніших спортсменок з усього континенту.
Оксана гідно представила Україну та Прикарпаття, вкотре підтвердивши свій високий рівень .
“Щиро вітаємо Оксану, її особистих тренерів, тренерський штаб збірної, а також Школу вищої спортивної майстерності, яку вона представляє!
Ваша перемога — це натхнення для молоді та гордість усього краю! – йдеться у дописі