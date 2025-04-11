Борчиня з Прикарпаття Оксана Лівач вдруге стала чемпіонкою Європи

Прикарпатська борчиня Оксана Лівач – вдруге чемпіонка Європи. У фіналі вагової категорії до 50 кг спортсменка здобула впевнену перемогу з рахунком 8:0.

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Пише Правда.іф з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України

Чемпіонат Європи з вільної боротьби 2025 року проходить у Братиславі (Словаччина) та об’єднав найсильніших спортсменок з усього континенту.

Оксана гідно представила Україну та Прикарпаття, вкотре підтвердивши свій високий рівень .