У Франківську обрали найкращого “Учня року-2025”

Найкращим учнем Івано-Франківська цьогоріч став одинадцятикласник ліцею №12 імені Івана Франка — Олександр Малінін. Юнак здобув перемогу в конкурсі «Учень року – 2025» завдяки досягненням у навчанні.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
З 2021 року Олександр виборов призові місця на 37 предметних олімпіадах із біології, хімії, української мови, історії, математики та географії. Також має чимало перемог у творчих та міжнародних конкурсах.
“Попри те, що ліцеїст є дитиною з особливими освітніми потребами, його досягнення справді надзвичайні”, – зазначили у департаменті.
У міськраді привітали переможця з визнанням і побажали нових звершень.