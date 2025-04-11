ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Учень року 2025, текст українською, фото хлопця.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську обрали найкращого “Учня року-2025”

Автор: Оксана Марушкевич
11/04/2025 20:33
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Найкращим учнем Івано-Франківська цьогоріч став одинадцятикласник ліцею №12 імені Івана Франка — Олександр Малінін. Юнак здобув перемогу в конкурсі «Учень року – 2025» завдяки досягненням у навчанні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

З 2021 року Олександр виборов призові місця на 37 предметних олімпіадах із біології, хімії, української мови, історії, математики та географії. Також має чимало перемог у творчих та міжнародних конкурсах.

“Попри те, що ліцеїст є дитиною з особливими освітніми потребами, його досягнення справді надзвичайні”, – зазначили у департаменті.

У міськраді привітали переможця з визнанням і побажали нових звершень.