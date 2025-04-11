В обласному центрі відкрили анотаційну дошку полеглому Герою Роману Кохану

В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Роману Кохану. Пам’ятний знак нагадуватиме кожному про подвиг, який ніколи не буде забутий.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа

Роман з перших днів війни без вагань пішов захищати Україну. Служив стрільцем-снайпером 2-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 28 квітня 2022 року, боронячи Україну на Харківщині.

З втратою рідної людини, життя ділиться на «до» та «після». Материнське серце розривається від болю. Пані Олена, матір Героя, розповідає: вчиться жити з тугою та порожнечею в душі. Тому важливо вшановувати пам’ять та бути вдячними за подвиг.

«Це був його свідомий, добровільний вибір – захищати свою країну, свою родину з перших днів війни. Син завжди був мужнім, відповідальним, сміливим, дбайливим, світлим, добрим, цікавим, ерудованим співрозмовником. І таким він залишиться в моїх спогадах, в моєму серці. Смерть рідної душі – це не мить, це шлях крізь темряву, крізь біль. Туга приходить раптово, мов хвиля в тиші збиває з ніг, коли здається, що вже легше дихати. Кожен день починається з визнання, що його більше нема. І знову болить ця порожнеча немов вперше. Скорбота не минає. Я просто вчуся йти поряд з нею, ця дорога дуже важка і дуже довга. І вона не має меж. І я втрачаю щодня його голос, його усмішку, його присутність, якої нема і не буде вже ніколи. Тут і зараз ми вшановуємо пам’ять про тебе і вдячність за твій подвиг. Вічна пам’ять і слава Герою», – каже мама загиблого захисника пані Олена.

Без батька зростатиме син. Війна забрала можливість підтримки батьківського плеча. Та пам’ять про нього, про його подвиг житиме в серці рідних завжди.

«Це була люди на з великої літери. Він був мужній, мудрий. Він був не з тих, хто ховається позаду, а з тих, хто закриє собою побратимів. Він був чесний, відважний. Я безмежно пишаюсь тим, що він обрав мене собі за дружину. Я вірю, що наші Герої не вмирають. Я точно знаю, що він продовжує жити в моєму серці, в посмішці нашого сина і завжди відчуваю його поруч, його допомогу і захист», – говорить дружина загиблого захисникам Вікторія.

Захисники, які йдуть боронити Україну добровольцями – це найкращий цвіт нації. Вони йдуть захищати кожного з нас за покликом серця. Подвиг всіх полеглих Героїв не має права бути забутим. Кожен з нас має пам’ятати, якою великою ціною дається сьогодні Україна. Щодня проходячи повз меморіальні дошки нашим Героям, кожен буде згадувати, що вони віддали свої життя за нас.