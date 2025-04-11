На Прикарпатті готуються до міжнародного ветеранського походу Carpathian Yomp-2025

У Івано-Франківській ОВА спільно з Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свириденком обговорили деталі проведення в області першого військового походу на довгу дистанцію Carpathian Yomp-2025, спрямованого на розвиток витривалості, подолання викликів і підтримку процесу зцілення.

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Захід відбудеться 22-24 серпня 2025 року в пригірській місцевості Івано-Франківщини. Участь у ньому візьмуть ветерани та цивільні з України, США, Великої Британії, Литви, Польщі, Естонії, Канади та Німеччини. Вони зможуть обрати одну з трьох дистанцій — 16, 40 і 60 кілометрів.

Благодійна мета заходу – долучитися до збору коштів на індивідуалізовані щелепно-лицьові імплантати для проєкту «Лікарі для героїв».