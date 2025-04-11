Верба не б’є, а ціни на букети так: скільки коштують вербові гілочки у Франківську 

Напередодні Вербної неділі в Івано-Франківську розгорнулася активна торгівля вербовими гілочками та святковими букетами. Ціни на них коливаються від 10 до 100 гривень — залежно від оформлення.

Про це пише Галка.

Вулиці та ринки міста заполонили продавці з різноманітним асортиментом вербових гілочок. Найдешевші – традиційні – можна придбати за 10 гривень, а найдорожчі, щедро прикрашені кольоровими стрічками, штучними квітами та іншими декораціями, обійдуться покупцям у 100 гривень.

Торгові точки з вербою розташувалися в різних куточках міста: на центральному ринку, ринках у мікрорайонах, біля “Кроку” та в інших локаціях. Містяни активно скуповують вербові букети, готуючись до традиційного освячення у церквах цієї неділі.

Окрім верби, на прилавках з’явилися й перші великодні паски.

Попри непогоду, франківці жваво готуються до Вербної неділі та Великодня, дотримуючись давніх українських традицій.