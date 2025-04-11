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Назавжди 28: на війні поліг захисник Мандзюк Володимир

Автор: Оксана Марушкевич
11/04/2025 22:33
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На війні загинув 28-річний випускник Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Володимир Мандзюк. Служив в Силах спеціальних операцій.

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Пише Правда.іф з посиланням на ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання НУФВСУ”

Володимир Мандзюк народився 28 липня 1997 року в селищі Дружба Тернопільської області.

У коледжі навчався з 2013 по 2016 роки на спортивній спеціалізації «бокс». Після отримання диплома молодшого спеціаліста продовжив навчання в коледжі, здобувши у 2019 році кваліфікацію бакалавра з фізичного виховання.

Став на захист України восени 2024 року. Служив в Силах спеціальних операцій. Загинув на війні 9 квітня 2025 року.

11 квітня 2025 року (№ 257) наказом головнокомандувача ЗСУ Сирським О.С. посмертно нагороджений «Золотим хрестом».