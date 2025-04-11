Івано-Франківська обласна рада збільшила фінансування програм підтримки військових на 55,5 мільйонів гривень

Депутати Івано-Франківської обласної ради на засіданні постійної комісії з питань бюджету ухвалили рішення про перерозподіл коштів обласного бюджету зі збільшенням видатків на програми підтримки обороноздатності та допомоги родинам захисників України.

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На Івано-Франківщині суттєво збільшено обсяг фінансування програм, спрямованих на підтримку військовослужбовців та їхніх родин. Відповідне рішення було прийняте на засіданні постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, де депутати розглянули низку питань щодо фінансування різних галузей та розподілу коштів, пишуть Версії.

За результатами засідання було ухвалено рішення про додаткове виділення 15,5 мільйонів гривень на програми підтримки сімей військовослужбовців. Кошти спрямують на допомогу родинам захисників, які зазнали поранень і потребують лікування, а також родинам загиблих воїнів.

“На 15,5 млн грн ми збільшили допомогу сім’ям військовослужбовців, тих які поранені, які потребують кошти на лікування, також, на жаль, тих, які загинули”, — повідомив голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Назарій Іванів.

Окрім цього, депутати проголосували за збільшення фінансування однієї з програм підтримки обороноздатності держави на 40 мільйонів гривень. Раніше на дві програми було передбачено 120 мільйонів гривень, тепер же загальна сума складатиме 160 мільйонів.

“Було 120 млн грн для двох програм підтримки обороноздатності держави, ми одну із них збільшили на 40 млн грн. Відповідно, в нас вже буде не 120 млн, а 160 млн грн заплановано щодо виділення з обласного бюджету для підтримки обороноздатності нашої держави”, — продовжує голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Назарій Іванів.

Таким чином, загальна сума додаткових коштів, які спрямують на підтримку військовослужбовців та їхніх родин, а також на підвищення обороноздатності, становить 55,5 мільйонів гривень.

Серед інших питань, які розглядалися на засіданні комісії з питань бюджету, були облаштування дитячих будинків сімейного типу та підтримка освітніх закладів області. Депутати обговорили механізми фінансування та розподілили кошти за різними напрямками, щоб забезпечити ефективне використання бюджетних коштів для вирішення нагальних потреб громад Прикарпаття.

Рішення бюджетної комісії будуть винесені на чергову сесію обласної ради для остаточного затвердження. Депутати відзначають, що фінансова підтримка родин військовослужбовців та зміцнення обороноздатності залишаються пріоритетними напрямками бюджетної політики Івано-Франківської області в умовах воєнного стану.