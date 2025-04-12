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ЗСУ знищили понад 1200 окупантів за минулу добу: Втрати росіян
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ знищили понад 1200 окупантів за минулу добу: Втрати росіян

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 08:26
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Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 931450 (+1240) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10591 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22055 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 26092 (+49) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1362 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 32278 (+78),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 43807 (+128) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3798 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Інфографіка про втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25.
Втрати росіян 12 квітня 2025 року