Під час відбиття масованого ворожого удару загинули два пілоти франківської бригади тактичної авіації

Виконуючи бойове завдання під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару, загинули два пілоти, воїни 114-ї бригади тактичної авіації — Роман Бобик та Юрій Холявко.

Повідомляє група комунікацій 114 бригади тактичної авіації, передає Правда.іф.

Вони прийшли до війська, щоб боронити рідну землю. Захищали свою країну — і віддали за її незалежність найдорожче: власне життя.