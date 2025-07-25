Під час відбиття масованого ворожого удару загинули два пілоти франківської бригади тактичної авіації

Виконуючи бойове завдання під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару, загинули два пілоти, воїни 114-ї бригади тактичної авіації — Роман Бобик та Юрій Холявко.
Повідомляє група комунікацій 114 бригади тактичної авіації, передає Правда.іф.
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Вони прийшли до війська, щоб боронити рідну землю. Захищали свою країну — і віддали за її незалежність найдорожче: власне життя.
“Роман і Юрій були сильними й відданими воїнами, добрими друзями, люблячими батьками, справжніми патріотами.
З ними прийшли попрощатися побратими, друзі та сотні простих українців. Командування бригади приносить свої щирі співчуття рідним та близьким загиблим.
Ми втратили надійних побратимів і мужніх захисників.
Але не втратили сили, волі і рішучості перемогти.
У справедливій боротьбі ми обовʼязково помстимося ворогу — за кожного й за все”, – йдеться у дописі.