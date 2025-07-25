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Військові тримають фотографії загиблих героїв на церемонії.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час відбиття масованого ворожого удару загинули два пілоти франківської бригади тактичної авіації

Автор: Оксана Марушкевич
25/07/2025 11:39
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Виконуючи бойове завдання під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару, загинули два пілоти, воїни 114-ї бригади тактичної авіації — Роман Бобик та Юрій Холявко.

Повідомляє група комунікацій 114 бригади тактичної авіації, передає Правда.іф.

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Вони прийшли до війська, щоб боронити рідну землю. Захищали свою країну — і віддали за її незалежність найдорожче: власне життя.

“Роман і Юрій були сильними й відданими воїнами, добрими друзями, люблячими батьками, справжніми патріотами.

З ними прийшли попрощатися побратими, друзі та сотні простих українців. Командування бригади приносить свої щирі співчуття рідним та близьким загиблим.

Ми втратили надійних побратимів і мужніх захисників.

Але не втратили сили, волі і рішучості перемогти.

У справедливій боротьбі ми обовʼязково помстимося ворогу — за кожного й за все”, – йдеться у дописі.

Військові тримають хрест і портрет померлого офіцера.
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