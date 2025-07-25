Західні області починають відчувати дефіцит електроенергії та газу, – ЦДЕ

Переселення людей та відкриття підприємств в західній частині держави призвів до дефіциту електроенергії.

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Про це в Медіацентрі Україна сказав Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, пише Бліц-Інфо.

“Наразі західні області енергетично не справляються із навантаженням на систему через релокацію підприємств та переселення населення. Тому відчувається дефіцит підключень та доступу до електроенергії та до газу. Ці проблеми треба буде вирішувати системно”, – зазначив Олександр Харченко.

Окрім того, за його словами, показник заготівлі газу в Україні на 30% менший від потрібного.

“Удари окупантів припадають не на інфраструктуру, а на газові родовища – державні та приватні. Постійно відбуваються втрати видобутку газу. Відновлення також проходять. Однак, ми відстаємо від тих показників заготівлі газу, який потрібен на 30%”, – сказав експерт.

За його словами, скоріше за все, державі доведеться закуповувати газ ще і взимку. На ці потреби знадобиться близько 2 мільярдів доларів.