У суботу 01 листопада на території Івано-Франківської області трапилася трагедія. Під час виконання земляних робіт, через порушення правил техніки безпеки та обвал ґрунту під час копання криниці, загинув пенсіонер, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Щоб дістати тіло викликали надзвичайників

Рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка, якого засипало землею. Це трапилося у селі Княжолука Калуського району. Місцеві рятувальники залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на території приватного господарства.

Чоловіка 1960 року народження засипало землею у криниці на глибині близько трьох метрів. До місця події було направлено рятувальників 10-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин. У ході проведення робіт рятувальники виявили тіло чоловіка, підняли його на поверхню та передали працівникам поліції, йдеться у офіційному повідомлені.