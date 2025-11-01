Зеленський завойовує симпатії виборців Трампа – The Wall Street Journal

Серед виборців президента США Дональда Трампа зростає підтримка військової допомоги Україні, частково через зміну стратегії президента України Володимира Зеленського.

За даними соціолога Heritage Foundation Стівена Мура та директора Ukraine Freedom Project Колбі Барретта, насправді відбувається те, чого ніхто не очікував: Республіканці починають симпатизувати українському президенту, інформує WSJ.

Команда Зеленського, яку очолює Андрій Єрмак на американському треку змінила стратегію. Тепер Зеленський дає інтерв’ю в консервативних медіа, популярних серед виборців Республіканської партії, а саме в: The Ben Shapiro Show, Special Report with Brett Baier і на каналі Newsmax. У серпні український президент провів у Києві молитовний сніданок в американському стилі, який зібрав тисячі вірян з України, США та інших країн світу. Незабаром після цього популярний ведучий Trinity Broadcasting Network Джоел Розенберг узяв у Зеленського інтерв’ю в Києві.

З червня опитування Ukraine Freedom Project показують зростання підтримки військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів на 22 відсоткові пункти та серед республіканців, які регулярно відвідують церкву, на 18 пунктів. Завдяки зміні своєї стратегії рейтинг Зеленського серед виборців Трампа за останні сім місяців більш ніж подвоївся.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Це важливо, адже опитування республіканських виборців у жовтні показало, що 78% тих, хто позитивно ставиться до Зеленського, також підтримують надання військової допомоги Україні.

Тепер, коли Зеленський діє стратегічніше, республіканці чітко розуміють, хто заважає дипломатії Трампа: 64% республіканських виборців вважають Путіна перешкодою для припинення вогню, тоді як лише 13% покладають провину на Зеленського.

Попри величезні витрати на дезінформацію, щоб налаштувати консерваторів проти України, Путін останнім часом зробив Зеленському чимало послуг. Його дії показали республіканцям, що Росія є загрозою.

92% республіканських виборців, які брали участь у праймеріз, стурбовані вторгненням російських дронів до Європи. Крім того, 76% стурбовані тим, що Росія або Китай можуть атакувати США за допомогою дронів.

“Як ще Зеленський може завоювати прихильність республіканців? Перемагаючи. Продовжуючи перемагати і розповідаючи про перемоги в консервативних ЗМІ. Лише 11% республіканських виборців вважають, що Україна перемагає, доки їм не розповідають про українські перемоги”, — додають кореспонденти.

Україна знищила 35% російського Чорноморського флоту. Удари України вглиб Росії знищили аж 27% російських нафтопереробних потужностей. Операція “Павутина” знищила російські літаки на чотирьох авіабазах на суму 7 мільярдів доларів за допомогою українських дронів вартістю 100 тисяч доларів. Отримавши таку інформацію, половина республіканців визнає, що Україна перемагає, а 85% з них підтримують військову допомогу Україні.

“Спілкуючись з американськими консерваторами, Зеленський зрозумів те, чого не знають багато американців: спілкування з людьми, які не погоджуються з вами, допомагає знайти союзників”, — підсумували в газеті.

Попри рекордні витрати Москви на дискредитацію України, релігійний та консервативний електорат США знову розвертається до Києва. Путін своїми діями лише посилив цей розворот — через атаки дронів, ядерні погрози та ізоляцію Росії.