У п’ятницю 31 жовтня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Івано-Франківську по вулиці Гната Хаткевича дитина застрягла в ліфті.

Франківські надзвичайники відчинили двері ліфта між першим та другим поверхом та дістали 10-річну дівчинку, яку після того передали батькам, повідомляє у Головне управлінні ДСНС Івано-Франківської області.

Рятувальники Івано-Франківщини нагадують: під час зупинки ліфта не панікуйте та не намагайтеся самостійно вибратися. Також слідкуйте за графіками вимкнень світла.