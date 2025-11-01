ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську надзвичайники допомогли дитині, яка застрягла у ліфті

Автор: Ігор Василик
Рятувальники звільняють людину з ліфта
У п’ятницю 31 жовтня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Івано-Франківську по вулиці Гната Хаткевича дитина застрягла в ліфті.

Франківські надзвичайники відчинили двері ліфта між першим та другим поверхом та дістали 10-річну дівчинку, яку після того передали батькам, повідомляє у Головне управлінні ДСНС Івано-Франківської області

Рятувальники Івано-Франківщини нагадують: під час зупинки ліфта не панікуйте та не намагайтеся самостійно вибратися. Також слідкуйте за графіками вимкнень світла.

Рятувальники перевіряють двері під час навчань

СХОЖІ НОВИНИ