У Франківську нетвереза водійка Peugeot протаранила BMW ФОТО

Автор: Ігор Василик
Алкотестер показує рівень алкоголю 1.77 проміле
В п’ятницю 31 жовтня, по вулиці Вовчинецькій у Івано-Франківську, п’яна водійка авто Peugeot зіткнення з автомобілем BMW.

Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Синій автомобіль Peugeot на нічній парковці

Під час спілкування з 32-річною водійкою Peugeot, поліцейські інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування підтвердило — у її крові 1.77 проміле алкоголю.

Керманичка отримала адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Алкотестер показує рівень алкоголю 1.77 проміле

