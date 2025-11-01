В п’ятницю 31 жовтня, по вулиці Вовчинецькій у Івано-Франківську, п’яна водійка авто Peugeot зіткнення з автомобілем BMW.

Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Під час спілкування з 32-річною водійкою Peugeot, поліцейські інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування підтвердило — у її крові 1.77 проміле алкоголю.

Керманичка отримала адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.