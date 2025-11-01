

В обласному центрі Прикарпаття розпочалася традиційна різдвяна благодійна ініціатива «Святий Миколай іде до сиріт», яку вже багато років поспіль організовує Мальтійська служба допомоги. Це — одна з найдобрішіх акцій року, мета якої — подарувати свято дітям, позбавленим батьківського піклування, а також тим, хто навчається чи проживає у спеціальних закладах області.

Цьогоріч до переліку адресатів доброї справи долучилися і діти Героїв, які втратили своїх батьків або чиї тати та мами захищають Україну. Аби таким чином висловити подяку та повагу нашим захисникам і їхнім родинам. Про це повідомили на сторінці СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ІДЕ ДО СИРІТ.

Учасники акції можуть завітати до офісу Мальтійської служби допомоги, щоб отримати листа з побажаннями від дитини та здійснити її маленьку мрію. Волонтери також допоможуть зорієнтуватися, як найкраще підготувати подарунок або долучитися до акції онлайн.

Адреса офісу: Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 1 (навпроти Катедрального Собору)

Контакти: (0342) 55-26-44, +38 (050) 338 23 33

Реквізити для благодійних внесків:

Отримувач: БО «Мальтійська Служба Допомоги»

Код ЄДРПОУ: 25683158

Банк: ПриватБанк

IBAN: UA89 305299 0000026009025500954

Картка ПриватБанк: 5169 3351 0133 6010

Призначення платежу: «Акція Миколай» (без ПДВ)

Долучитися до ініціативи можна також онлайн — деталі волонтери нададуть у приватних повідомленнях зф сторінки Мальтійська служба допомоги.