Верховинський районний суд засудив жителя Городенківщини до одного року позбавлення волі та позбавив прав на чотири роки. Бо той сів за кермо п’яним після участі в поминальному обіді та спричинив аварію, в якій тяжко постраждав його пасажир.

Інцидент трапився 11 червня о 16:00 годині на 24-му кілометрі дороги Р-24 поблизу села Кривопілля. Як встановив суд, водій приїхав у Верховинський район із потерпілим на поминки. Після того він на поминальному обіді вживав алкоголь, пише Бліц-Інфо.

Попри значне сп’яніння (медичний висновок підтвердив 1,68 г/л етанолу в крові), чоловік сів за кермо автомобіля Peugeot 407. Рухаючись асфальтованою дорогою, він не впорався з керуванням на повороті, порушив правила і з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП пасажир отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, включно з множинними переломами ребер.

У суді водій повністю визнав провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував потерпілому завдану шкоду. Потерпілий претензій не мав і просив не карати винуватця суворо.

Однак, оскільки злочин був скоєний у стані алкогольного сп’яніння, суд, згідно із законом, не міг звільнити засудженого від відбуття покарання з випробуванням. Відтак, суд призначив покарання за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України: 1 рік позбавлення волі, позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 4 роки та стягнення 4457 гривень судових витрат.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення в апеляційному суді.