У суботу 01 листопада, патріотично налаштована молодь провела в Меморіальному сквері Івано-Франківська смолоскипну ходу з нагоди 107-ї річниці створення ЗУНР, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

У свій час Франківськ був столицею ЗУНР

У Меморіальному сквері Івано-Франківська, біля могил січових стрільців та вояків УГА, декілька десятків патріотично налаштованої молоді, під прапорами ГО “Права молодь” сьогодні влаштували смолоскипну ходу та імпровізоване віче.

Світлини із заходу виклав на своїй сторінці директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник.

Станиславів — столиця Західноукраїнської Народної Республіки

Станиславів (тепер — Івано-Франківськ) відіграв важливу роль у державотворчих процесах Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Після проголошення ЗУНР 1 листопада 1918 року у Львові, через наступ польських військ уряд Республіки був змушений евакуюватися. У січні 1919 року Станиславів став тимчасовою столицею ЗУНР.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Саме тут розміщувався Державний секретаріат (уряд), проводилися засідання Української Національної Ради, ухвалювалися ключові політичні рішення. Зокрема, 3 січня 1919 року в Станиславові було прийнято Акт Злуки ЗУНР і УНР, що став символом єдності українських земель.

Місто виконувало функції адміністративного, політичного й військового центру ЗУНР до травня 1919 року, коли через подальший наступ польських військ уряд переїхав до Тернополя, а згодом — до Кам’янця-Подільського.