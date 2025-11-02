Замість ювілею прощальна панахида – у понеділок на Франківщину повертається полеглий герой Дмитро Грекуляк

Спецпризначенець з Косівщини сержант Дмитро Грекуляк майже чотири місяці (від 01 липня 2025 року) вважався зниклим безвісти. Тільки 29 жовтня офіційна експертиза підтвердила його загибель, повідомляє Кутська селищна рада.

У понеділок герой востаннє повертається додому

Нашому Герою-Захиснику Дмитрові ГРЕКУЛЯКУ 03 листопада 2025 року могло б виповнитися 25…Та жахлива війна його забрала… Забрала його мрії та надії…, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці громади.

Завтра, 03 листопада 2025 року об 11:00 годині в Косові на площі Незалежності відбудеться зустріч Героя “на щиті” Дмитра Миколайовича ГРЕКУЛЯКА.

Опісля панахиди за Воїном скорботний кортеж попрямує до рідної домівки полеглого бійця в Старі Кути на вул. Стефаника, маршрутом Косівська, Довга.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24