Замість ювілею прощальна панахида – у понеділок на Франківщину повертається полеглий герой Дмитро Грекуляк

Спецпризначенець з Косівщини сержант Дмитро Грекуляк майже чотири місяці (від 01 липня 2025 року) вважався зниклим безвісти. Тільки 29 жовтня офіційна експертиза підтвердила його загибель, повідомляє Кутська селищна рада.
У понеділок герой востаннє повертається додому
Нашому Герою-Захиснику Дмитрові ГРЕКУЛЯКУ 03 листопада 2025 року могло б виповнитися 25…Та жахлива війна його забрала… Забрала його мрії та надії…, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці громади.
Завтра, 03 листопада 2025 року об 11:00 годині в Косові на площі Незалежності відбудеться зустріч Героя “на щиті” Дмитра Миколайовича ГРЕКУЛЯКА.
Опісля панахиди за Воїном скорботний кортеж попрямує до рідної домівки полеглого бійця в Старі Кути на вул. Стефаника, маршрутом Косівська, Довга.
Просимо жителів громади гідно зустріти Героя живим коридором із запаленими свічками та квітами. Вічна памʼять Дмитрові! Глибокі співчуття рідним…, написали у повідомлені.