ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Замість ювілею прощальна панахида – у понеділок на Франківщину повертається полеглий герой Дмитро Грекуляк

Автор: Ігор Василик
Військовий біля бойової броньованої машини
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Спецпризначенець з Косівщини сержант Дмитро Грекуляк майже чотири місяці (від 01 липня 2025 року) вважався зниклим безвісти. Тільки 29 жовтня офіційна експертиза підтвердила його загибель, повідомляє Кутська селищна рада.

У понеділок герой востаннє повертається додому

Нашому Герою-Захиснику Дмитрові ГРЕКУЛЯКУ 03 листопада 2025 року могло б виповнитися 25…Та жахлива війна його забрала… Забрала його мрії та надії…, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці громади.

Завтра, 03 листопада 2025 року об 11:00 годині в Косові на площі Незалежності відбудеться зустріч Героя “на щиті” Дмитра Миколайовича ГРЕКУЛЯКА.

Опісля панахиди за Воїном скорботний кортеж попрямує до рідної домівки полеглого бійця в Старі Кути на вул. Стефаника, маршрутом Косівська, Довга.

Просимо жителів громади гідно зустріти Героя живим коридором із запаленими свічками та квітами. Вічна памʼять Дмитрові! Глибокі співчуття рідним…, написали у повідомлені.

Джерело(а) інформації

Кутська селищна рада

СХОЖІ НОВИНИ