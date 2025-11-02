У неділю, 02 листопада, на території Прикарпаття прогнозують сонячну та теплу погоду. За даними синоптиків, протягом усієї доби буде мінлива хмарність, опадів не очікується.

Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман, видимість у тумані становитиме 600–900 метрів. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі становитиме від – 1 до + 1 градуса, вдень — від 17 до 19 градусів тепла.

По області очікується від – 2 до + 3 градусів уночі та 14–19 градусів тепла вдень.

У високогір’ї Карпат температура вночі коливатиметься від – 2 до + 3 градусів, а вдень становитиме 9–14 градусів тепла. Медико-метеорологічні умови будуть сприятливими — першого типу.