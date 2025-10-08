Підтвердилася загибель воїна з Івано-Франківщини Василя Янкового

Підтвердилася загибель військовослужбовця Василя Янкового з Матеївецької громади на Івано-Франківщині. Бійця майже півтора року вважали зниклим безвісти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центральної бібліотеки Матеївецької громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Василь Янковий народився 13 січня 1978 року. Жив у селі Дебеславці.

Він служив гранатометником 1 стрілецької роти 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Боєць загинув 12 травня 2024 року під час бойового завдання поблизу села Семенівка Покровського району Донецької області.