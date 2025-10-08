Підтвердилася загибель воїна з Івано-Франківщини Василя Янкового

Підтвердилася загибель військовослужбовця Василя Янкового з Матеївецької громади на Івано-Франківщині. Бійця майже півтора року вважали зниклим безвісти.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Центральної бібліотеки Матеївецької громади.
Василь Янковий народився 13 січня 1978 року. Жив у селі Дебеславці.
Він служив гранатометником 1 стрілецької роти 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Боєць загинув 12 травня 2024 року під час бойового завдання поблизу села Семенівка Покровського району Донецької області.
“Тривалий час рідні, друзі та вся громада жили надією, вірили, що наш герой Василь повернеться додому, що він живий. Та, на жаль, 30 вересня 2025 року прийшла страшна звістка — Василь Миколайович загинув, захищаючи рідну Україну”, — йдеться у дописі.