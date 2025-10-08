7 жовтня юнацька збірна України U-20 на мундіалі в Чилі в 1/8 фіналу зустрічалася з Іспанією.

У першому таймі синьо-жовті робили ставку на швидкі атаки, розраховуючи на бомбардирські якості Матвія Пономаренка. Саме центрфорвард був найпомітнішим у складі нашої команди в першій половині: після фолу на ньому іспанці отримали єдиний у таймі «гірчичник», пише Правда з посиланням на УАФ.

Фото Андрія Ющака

Суперник більше володів м’ячем, а особливою активністю в його складі вирізнявся Пабло Гарсія. Одного разу нападник небезпечно пробивав головою з лінії воротарського, а згодом змусив Крапивцова реагувати на удар метрів із 16.

У середині тайму іспанці заробили кутовий на правому фланзі, який став результативним. Розіграш стандарту завершився передачею Мендоси на Пабло Гарсія, якому дозволили пробити з лінії воротарського.

Фото Андрія Ющака

Майже відразу українці могли відновити паритет, але після флангової передачі зліва Пономаренко не дотягнувся до м’яча. Перед перервою Матвій мав ще один момент: після штрафного у виконанні Кревсуна форвард пробив головою у дальній кут — поруч зі стійкою.

Фото Андрія Ющака

Після перерви Україна додала — збільшила темп, перевела гру на половину поля іспанців і почала частіше загрожувати їхнім воротам. Після одного з ударів м’яч рикошетом від захисника пролетів над самісінькою поперечиною. Згодом Гусєв завершував розіграш стандартного положення ударом у дальній кут — і знову поряд із площиною воріт.

Фото Андрія Ющака

Дуже емоційними вийшли останні хвилини. Синьо-жовті атакували майже всією командою, але Пищуру не вистачило зовсім трохи, щоб влучно пробити з розвороту. У підсумку — 0:1, Україна мінімально поступається Іспанії й завершує боротьбу на чемпіонаті світу в Чилі.

Фото Андрія Ющака