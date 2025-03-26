Площа лісів у Карпатах збільшилась на понад 13 тисяч гектарів

За останні роки площа вкрита лісами у Карпатському регіоні постійно зростає. В порівнянні з 2020 роком вона збільшилася на понад 13 тисяч гектарів.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДП “Ліси України”.

Майже 2 тисячі га цьогоріч лісівники висадять лісових культур у Карпатах, саме у гірській місцевості.

“Найбільше — це природне поновлення. Замість всихаючих смерекових лісів створюються мішані, природні, більш стійкі до змін клімату та пожеж ліси. Основні породи — бук, дуб, ялиця біла”, – йдеться у дописі.

Запланована у цьому регіоні висадка і абсолютно нових лісів.

У Самбірському надлісництві заплановано висадити 9,6 га нового лісу. Більша частина це ділянки у Верхньовисоцькому, Підбузькому та Боринському лісництвах.

Це гірські галявини, наші території, які входять у лісовий фонд. Працівники нинішнього надлісництва поступово, кожного року, їх заліснюють. Висаджують у горах мішаний ліс зі смереки та ялиці, які найбільш приживані у цій місцевості.

Ще дві ділянки на рівнинній місцевості у Мостиському лісництві. Це перезволожені землі, що теж входять у лісовий фонд. Поруч знаходиться болото. У цьому році на площі 1,8 га висадять вільху. Вільха підсушить дану ділянку і дозволить висадити більше супутніх порід та створити стійкі до пожеж та зміни клімату насадження.

Всього по філії “Карпатський лісовий офіс” заплановано висадити понад 10 млн штук сіянців.