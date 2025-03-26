Топ-3 книг, які надійшли до франківських книгарень

Відтепер на нашому сайті ви можете дізнатися про нові видання, які нещодавно з’явилися у книгарнях Івано-Франківська. Сьогодні Правда.іф розповідає про три книги, які зацікавили нас цього тижня і які ви можете придбати у крамниці «Букініст».

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Дара Корній «Чарівний звірослов українського міфу. Птахи»

З анотації: «У ваших руках чарівна книжка – провідниця у світ птахів, реальних і витворених багатою уявою праукраїнців. Пернаті в’ють гнізда на липі біля хати й на горищі багатоповерхівки, у садках і парках, але передусім у казках, легендах, притчах, колядках, щедрівках і колискових. Вони можуть легко дістатися Ирію й відімкнути його ключами, постають творцями-деміургами та провісниками волі богів. Ці птахи пророкують долю цілих народів або ж просто через слова колискових і забавлянок допомагають мамі заспокоїти немовля.

Зі сторінок цієї книжки до вас прилине вогняний першоптах, якого праукраїнці називали Сокіл-Рід і вважали Творцем Усесвіту. Ви завітаєте в Райський сад помилуєтеся птахами-дівами, його мешканками. Потрапите на пташиний суд і разом із птахом Суддею спробуєте чинити по справедливості. А ще дізнаєтеся багато цікавого про москальську зозулю, золотоключницю, крилатих посланців Дажбога й Велеса… Однак стережіться нечистих птиць, пов’язаних із потойбічним світом і нечистою силою. Подейкують, що вони віщують лихо і приносять біду на своїх крилах».

Володимир Куліш «Слово про будинок «Слово»

З анотації: «Хвильовий пізно вночі любив кататися на ковзанці, а тоді йшов писати. Йогансен, галасливий і життєрадісний, мав двох великих собацюр та обожнював полювання. Підмогильний, тихий і скромний, мав велосипед «Україна», на якому давав покататись, але завжди нагадував, аби його повернули й не зламали.

Це спогади Володимира Куліша, сина письменника і драматурга Миколи Куліша. На сторінках цієї книжки можна поглянути на приватне життя одного з найталановитіших поколінь української літератури — мешканців харківського будинку «Слово» – на початку 30-х років минулого століття в той період, коли хмари тоталітарного терору лише починали згущуватись».

Кароліна Сулєй «Особисті речі. Розповіді про одяг у концтаборах і таборах смерті»

З анотації: «Це унікальне дослідження, присвячене життю в концтаборах через призму одягу та особистих речей, які залишалися з людьми навіть у найжорстокіших умовах. Авторка розповідає про значення одягу для тих, хто був позбавлений гідності, людських прав і навіть свого імені, показує одяг як символ боротьби за власне «я».

Ґрунтуючись на архівних матеріалах, інтерв’ю з тими, хто пережив табори, та історичних джерелах, Кароліна Сулєй піднімає тему людської гідності, ідентичності, тілесності та культури, а також взаємодії людей з матеріальними речами в надзвичайних обставинах. «Особисті речі» – це зворушливий і водночас глибокий погляд на історію, де одяг стає свідком страждань, боротьби і внутрішньої сили».