ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Тлумаччині до місцевих амбулаторій доставлятимуть ліки безпілотником

Автор: Оксана Марушкевич
26/03/2025 09:34
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Найближчим часом в селі Нижневі на Тлумаччині розпочнеться реалізація проекту доставки ліків за допомогою безпілотників до місцевих амбулаторій.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Нижнівську сільську раду.

Проект реалізовується за рахунок коштів закордонних благодійників, спільно з МОЗ України та місцевими адміністраціями.

Першочергово будуть доставлятися ліки згідно виписаних рецептів від сімейного лікаря, по державній програмі “Доступні ліки”.

“Як відрізнити цей безпілотник від інших: в нього білий фюзеляж, червоні крила, маркування жовто-блакитним кольорами, і навігаційні вогники що блимають на кінцях крил”, – йдеться у дописі.