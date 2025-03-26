На Тлумаччині до місцевих амбулаторій доставлятимуть ліки безпілотником

Найближчим часом в селі Нижневі на Тлумаччині розпочнеться реалізація проекту доставки ліків за допомогою безпілотників до місцевих амбулаторій.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Нижнівську сільську раду.
Проект реалізовується за рахунок коштів закордонних благодійників, спільно з МОЗ України та місцевими адміністраціями.
Першочергово будуть доставлятися ліки згідно виписаних рецептів від сімейного лікаря, по державній програмі “Доступні ліки”.
“Як відрізнити цей безпілотник від інших: в нього білий фюзеляж, червоні крила, маркування жовто-блакитним кольорами, і навігаційні вогники що блимають на кінцях крил”, – йдеться у дописі.