На Тлумаччині до місцевих амбулаторій доставлятимуть ліки безпілотником

Найближчим часом в селі Нижневі на Тлумаччині розпочнеться реалізація проекту доставки ліків за допомогою безпілотників до місцевих амбулаторій.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Нижнівську сільську раду.

Проект реалізовується за рахунок коштів закордонних благодійників, спільно з МОЗ України та місцевими адміністраціями.

Першочергово будуть доставлятися ліки згідно виписаних рецептів від сімейного лікаря, по державній програмі “Доступні ліки”.