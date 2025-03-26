Якою буде погода на Прикарпатті 26 березня

26 березня на Івано-франківщині та в обласному центрі синоптики прогнозу мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний ,5-10 м/с.

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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.

Температура повітря

По місту: вночі 2-4°, вдень 14-16° тепла.

По області: вночі 0-5°, вдень 11-16 ° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 2° морозу до 3 ° тепла, вдень 6-11 ° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Попереджають про небезпечне метеорологічне явище – сьогодні у першій половині дня по місту Івано-Франківську та області туман ( видимість 100-500 м за 3 год та більше). 1 рівень небезпечності, жовтий.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.